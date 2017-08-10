Мобильный Интернет стал в 10 раз быстрее
Практически в 10 раз быстрее в сравнении с привычным 3G. Сверхскоростной мобильный интернет появился уже в 28 городах Пермского края. Речь о технологиях поколения 4G.
Сергей Дорофеев: "Пост готов. Через 10 минут он должен выйти в сеть. Уверен, что он выйдет, так как интернет стабилен".
Сергей – блогер. В силу работы ему важно не только доносить полезную информацию до подписчиков, но и, прежде всего, делать это вовремя, при этом неизвестно, в какой точке Прикамья он окажется, и как там ловит интернет. С переходом на 4G от «Мегафона» о локациях Сергей не задумывается.
Сергей Дорофеев: "Это достаточно круто. И видео загружается хорошо, и ролики, и поддерживает сразу несколько устройств, и можно wi-fi раздавать друзьям".
Сверхскорость доступна уже в 28 городах края. По сравнению с привычным 3G интернет стал в 7-10 раз быстрее. Это позволяет за считанные минуты скачивать видео, смотреть онлайн трансляции и загружать в интернет сотни фотографий.
Николай Лазаренко, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Пермского отделения компании «Магафон»: "Основное преимущество мобильного интернета в сетях 4G – это его высокая скорость. В рабочем режиме скорость может достигать 20-30 Мегабит в секунду, что намного выше, чем в сетях предыдущего поколения".
Сергей свои свободные 10 минут решил провести с пользой. Сделал новые фотографии, тут же скачал новые приложения для их редактирования, почитал последние новости в социальных сетях и изучил трейлеры последних новинок кино.
Никаких доплат высокоскоростной интернет не требует. Нужно только проверить, поддерживает ли сим-карта 4G. Сделать это можно самостоятельно с помощью набора *507#. В обратном случае, вам ее бесплатно заменят в любом салоне «Мегафона».
Базовая станция способна в разы увеличивать зону действия 4G – с помощью таких быстрый интернет и поступает в наши гаджеты.
Ну а Сергей только что выложил свой новый «Пермский» пост и уже сегодня вечером отправится на блог-репортаж в Березники.
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