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← Чаепитие с Евгением Онегиным: как это было

Пермяков оставляют без воды и газа целыми многоэтажками

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газ

График гидроиспытаний совпал с проверками газового оборудования и как результат – без воды и газа люди остаются целыми многоэтажками. Что делать в таких случаях?

Чай из микроволновки и меню без супа и котлет. Дополняет удручающую картину отсутствие горячей воды – идёт опрессовка. Настя сидит дома с маленькой дочкой и, как пояснил сегодня сотрудник газовой службы, страдает из-за соседей.

Анастасия Попова: "У них старая плита и утечка газа идёт. Он сказал, не включит до тех пор, пока не устранят утечку".

7 августа на улице Власова, 25 должна была пройти проверка газового оборудования. Как заявили в «Регионгазсервисе», плановая – объявления в подъездах действительно есть. Тем не менее, не все пустили проверяющих в квартиры, либо отказались в срочном порядке устранить неисправность.

Василий Щибрик, слесарь ВДГО участка №2 ООО «Регионгазсервис»: "В 51-й квартире у хозяина стоит плита, не полностью укомплектованная, очень старая, она дает утечку, он не даёт её отключать. В 49-й счётчик вкручен и просто трубка торчит. Ребёнок заденет - газ пойдёт по квартире".

В итоге Анастасия без газа уже третий день. В управляющей компании «Дом мастер» о ситуации знают, но, по словам директора, не вправе вмешаться в отношения жильцов и газовой службы. И в любой подобной ситуации обращаться нужно к газовикам.

Ольга Чумак, директор УК «Дом мастер»: "На сегодняшний день отключено только два подъезда, работают специалисты газовой службы. Пообещали, если всё сложится удачно, то вечером дадут газ".

Пока утечка не будет устранена, без газа будет оставаться весь подъезд – вне зависимости от того, сколько человек здесь живёт. Однако люди не должны становиться заложниками своих соседей, и на этот случай есть крайняя мера – отключение газа в квартирах, где есть неисправность.

Заглушки установили в двух квартирах, правда, газ пока так и не дали, однако специалисты заверили – в ближайшее время будет. 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.08.2017 в 09:47 в рубрике - Вести Пермь

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