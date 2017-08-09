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Чаепитие с Евгением Онегиным: как это было

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Хохловка литературный ужин

Что такое литературный ужин или чаепитие с Евгением Онегиным? Архитектурно-этнографический музей Хохловка провел необычную акцию.

В Пермь приехала команда столичного журнала «Seasons of life». Здесь она проведет несколько мастер-классов, создаст журнал и организует литературные ужины. Один из таких прошел в этнографичском музее Хохловка.

Принты из натуральных растений, собранных в Хохловке. Благодаря технологии ромашки, папоротник, листья деревьев отдают свои цвета и фактуры шелковой ткани. Цвет и рисунок достигается с помощью приготовления экстракта красителя и использования красильной кастрюли. Эти техники дают восхитительные результаты, особенно на шелке. Самое трудное в этом методе - не разворачивать ткань раньше времени, чтобы посмотреть на цвет, сгорая от любопытства!

Творческое занятие «Ботаник принт по ткани» для пермских мастериц провели дизайнеры из столицы. Каждый участник создал в уникальной технике окрашивания 2 платка: шелковый и кашемировый. К вечеру в новых платках девушки отправились на литературный ужин.

Литературная кулинария - это новое явление для Перми. Заключается оно в том, что абсолютно незнакомые люди собираются за одним столом и пытаются через шедевры кулинарии разобрать произведение. Казалось бы, что связывает яблочный пирог и Пушкина. На самом деле очень многое. Оказывается, когда Александр Сергеевич находился в ссылке в Михайловском, он очень сильно полюбил это блюдо. И позже, когда  писал письмо Анне Керн, он даже называл себя "Ваш яблочный пирог".

Стол накрыли в соляном амбаре 18 века с видом на красавицу Каму.

Евгений Ширинкина, организатор Литературного ужина: "Это все в такой легкой форме беседы. Каждый участник является героем".

До позднего вечера собравшиеся говорили о «тайных комнатах» в «Евгении Онегине». Читали роман вслух, соединяя художественное меню с документальным. Лакомились яблочным пирогом, любимым Анной Керн, бланманже с именинного стола Татьяны, вспоминали ларинские блины и онегинский страсбургский пирог. Гадали на романной гуще «Онегина», приближаясь к смыслам, скрытым в кулинарных образах стихотворного романа.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 09.08.2017 в 17:30 в рубрике - Вести Пермь

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