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← Оптика в деревню: связисты устраняют цифровое неравенство

Новостройка под снос

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новостройка снос

Незаконно построенный дом по адресу 1-й Мозырьский переулок, дом 19 начали сносить. На фасаде здания вывесили баннер – «Проводятся демонтажные работы».

Суд признал трехэтажку незаконной постройкой, потому что она построена на земле, предназначенной для частного, а не многоквартирного дома. Застройщика уже осудили на пять лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа. Эта история тянется еще с 2011 года, жители неоднократно заявляли, что квадратные метры в Мозырьском переулке у них единственные и выгоняют их фактически на улицу. В данный момент с дома сняли крышу, начали разбирать кирпичную кладку.

Работы проводятся силами собственников здания. В службе судебных приставов ждут разъяснений, кто должен вывезти и где хранить вещи, которые жильцы не забрали или не захотели вывозить.

Иван Ушаков, пресс-секретарь УФССП России по Пермскому краю: "В настоящий момент сводное исполнительное производство приостановлено по решению Орджоникидзевского районного суда г. Перми до полного освобождения из самовольно возведенного объекта капитального строительства проживающих в нем граждан и их имущества. На данный момент почти все жильцы дома освободили помещения и вывезли имущество добровольно, за исключением одной семьи, не имеющей другого места жительства".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.08.2017 в 17:06 в рубрике - Вести Пермь

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← Оптика в деревню: связисты устраняют цифровое неравенство

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