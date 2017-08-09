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Оптика в деревню: связисты устраняют цифровое неравенство
На карте Пермского края появилась сотая точка доступа к глобальной сети. Случилось это в деревне Осиновка Оханского района. Wi-fi здесь появился благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. На сегодняшний день связисты в общей сложности установили 450 километров оптоволокна по всему региону. Как изменится жизнь людей с появлением быстрого интернета и куда в следующий раз протянут кабель?
Появление связистов в деревне Осиновка сегодня днем вызвало сразу несколько вопросов – каждый проходящий мимо житель спрашивал, действительно ли теперь у них будет интернет, да еще и бесплатный. Ранее за услуги нужно было отдавать 45 рублей в месяц, а доступ на многие государственные сайты при этом был платным.
С 1 августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа, которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах, можно абсолютно бесплатно.
Воспользоваться бесплатным интернетом жители Осиновки могут, придя в район Центрального магазина с планшетом, ноутбуком или мобильным телефоном. Достаточно просто подключиться к сети Wi-fi, который, кстати, распространяется и на близлежащие дома в радиусе 100 метров.
В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства компания «Ростелеком» в Пермском крае сдала в эксплуатацию 91 точку доступа в сеть. И уже более 20 тысяч жителей малонаселенных сел и деревень Прикамья получили высокоскоростной доступ в интернет.
Скорость передачи данных составит не менее 10 мегабит в секунду. При подключении к сети система попросит пользователя пройти процедуру регистрации.
Константин Королев, заместитель технического директора Пермского филиала «Ростелеком»: "При входе в Сеть пользователь попадает на страничку «Ростелекома», на которой нужно выполнить регистрацию. Он указывает номер своего сотового телефона, на телефон получает через смс код доступа".
В деревне Осиновка воспользоваться интернетом жители смогут уже в ближайшие дни, а связисты в это время продолжат устанавливать оборудование в соседних селах - Пономари и Казанке. Подключение к высокоскоростному интернету этим летом произошло не только в Оханском районе, но и в Березовском, Осинском, Суксунском, Юсвиньском и Чайковском. До конца 2017 года по Пермскому краю предстоит протянуть еще 250 километров оптического кабеля.
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