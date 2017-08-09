Фонд капремонта произведет перерасчет собственникам приватизированных квартир

Жителям Пермского края, получившим в собственность помещение по договору приватизации с 1 января 2013 года, будет произведен перерасчет взносов на капремонт в счет будущих платежей. В фонде капремонта пояснили, что раньше пермяки, приватизирующие свое жилье, были обязаны за свой счет гасить долги за капитальный ремонт. Хотя по факту эти долги накопил прежний собственник – муниципалитет, но люди оплачивали, вносили эти суммы в фонд. Теперь все средства, которые собственники внесли, будут зачтены в счет будущих платежей. Для перерасчета суммы взносов необходимо в адрес фонда предоставить заявление с приложением копии выписки о регистрации такого права и договора о приватизации. Ранее из программы капитального ремонта в Прикамье были исключены дома, чей ремонт нецелесообразен.