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Фонд капремонта произведет перерасчет собственникам приватизированных квартир
Жителям Пермского края, получившим в собственность помещение по договору приватизации с 1 января 2013 года, будет произведен перерасчет взносов на капремонт в счет будущих платежей. В фонде капремонта пояснили, что раньше пермяки, приватизирующие свое жилье, были обязаны за свой счет гасить долги за капитальный ремонт. Хотя по факту эти долги накопил прежний собственник – муниципалитет, но люди оплачивали, вносили эти суммы в фонд. Теперь все средства, которые собственники внесли, будут зачтены в счет будущих платежей. Для перерасчета суммы взносов необходимо в адрес фонда предоставить заявление с приложением копии выписки о регистрации такого права и договора о приватизации. Ранее из программы капитального ремонта в Прикамье были исключены дома, чей ремонт нецелесообразен.
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