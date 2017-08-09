Пермской «автомаме» выписали штраф за езду с ребенком на руках

Пермячку, которая одной рукой качала младенца, а другой – вела машину, оштрафовали. На прошлой неделе пермяки активно обсуждали видео, появившееся в соцсетях. Короткий ролик снял на камеру своего мобильного телефона водитель, двигавшийся в плотном потоке машин по коммунальному мосту. В краевом ГИБДД тоже обратили внимание на эту видеозапись. Личность водителя установили и привлекли ее к административной ответственности. Она полностью признала свою вину и согласилась с наказанием. Женщине выписали штраф – 3000 рублей. Свое поведение автолюбительница объяснила тем, что ребенок очень сильно капризничал. Она не могла остановиться посередине моста, поэтому сознательно пошла на нарушение правил и взяла ребенка на руки.