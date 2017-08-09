В Осе полицейские спасли из огня 20 человек

В Пермском крае трое полицейских спасли из огня 20 человек. ЧП произошло в селе Оса. Загорелся двухэтажный многоквартирный дом. По счастливой случайности поблизости оказались сотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Алексей Бушуев, лейтенант полиции Павел Останин и лейтенант полиции Денис Удников, которые возвращались домой с ночной смены. Полицейские немедленно приступили к эвакуации людей из горящего здания. Как пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю, в одной из квартир инспекторы обнаружили мужчину, который не мог самостоятельно покинуть помещение из-за сильного задымления. Полицейские вынесли 41-летнего гражданина на улицу и передали фельдшеру скорой помощи.