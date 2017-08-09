Пермячка стала победительницей Первенства России по тхэквондо

Пермячка Дарья Костарева стала победительницей Первенства России по тхэквондо. За победу на татами в Белгороде соревновались более 700 сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет, представляющих более 50 регионов страны.

На ежедневные тренировки Даша Костарева приезжает из Индустриального района. Именно трудолюбие, а ещё непреклонная вера в победу отличают, по мнению тренера Яна Конева, эту воспитанницу.

Ян Конев, тренер-преподаватель школы «Каскад»: "У Даши есть очень хорошая черта характера – она выступает на соревнованиях даже лучше, чем тренируется. Это большая редкость. Обычно всё происходит наоборот. Я знаю огромное количество спортсменов, которые очень хорошо тренируются, но на соревнованиях не могут показать себя. А у Даши и на тренировках она на хорошем уровне, на соревнованиях ещё лучше. Я считаю, это основное качество чемпионское, которое необходимо большому спортсмену".

В каждой весовой категории на Первенстве России соревновались 50-60 тхэквондистов. Выстоять и завоевать золото в сумасшедшей конкурентной борьбе пермячке помог характер.

Дарья Костарева, победительница Первенства России по тхэквондо ВТ: "Больше силы воли. Потому что я хотела занять призовое место, хотела показать результат, то, ради чего я готовилась".

Тхэквондо зародилось в Корее более 2 тысяч лет назад как защита от нападений. Владеющий борьбой наездник мог ногами сбросить противника с лошади. Сегодня этот вид спорта популярен во всем мире, включая Россию. А ноги по-прежнему – основной способ нанесения ударов и блоков.

Школа Тхэквондо существует в Перми уже 26 лет. В разные годы воспитанники клуба «Каскад» становились призёрами чемпионатов и первенств России. Сейчас свой путь совершенствования ищут 500 человек. Занятия для спортсменов 4-6 лет направлены на гибкость, растяжку и координацию. Начиная с 7 лет ставят красивую технику ног.

Виталий Толстиков, руководитель школы олимпийского тхэквондо ВТ: "То, что раньше мы смотрели в нашей юности фильмы Джеки Чана и Брюс Ли, вот это мы и делаем. Потому что нынешнее поколение детей – это конечно, поколение гаджетов. Их немножко тяжело уже оторвать от этого. И они не видели то, что видели мы. Здесь мы всё это показываем и даём".

Ассоциаций тхэквондо существует множество: ГТФ, ИТФ, АТФ, но именно ВТ, где удары только ногами, стало Олимпийским видом.

Щитки на руки, на ноги капа и бандаж, перчатки и носки, защитный жилет, шлем. В общем, спортсмен защищён максимально. Именно поэтому олимпийский комитет и принял этот вид спорта в свою когорту. А вот интересная особенность – на так называемых футах и на жилете встроены специальные магнитики, именно их и фиксирует электронный судья.

Впереди у Дарьи Костаревой Первенство мира, которое пройдёт в Египте весной следующего года.