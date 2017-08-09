«Стальные Тигры» взяли Кубок регионов

«Стальные Тигры» - пермская команда по американскому футболу - стали победителями «Кубка регионов» и вышли в полуфинал Лиги Американского футбола. На турнире в Ростове Великом пермяки одержали победу над карельскими «Оружейниками» и московскими «Драконами». В борьбе за 1 место «Стальные Тигры» были неумолимы, захватив инициативу с начала матча, не выпускали её до конца. Победные 36:7 – и прикамцам предстоит сразиться с самой титулованной командой России – столичными «Патриотами». Игра, к которой «Стальные Тигры» стремились несколько лет, состоится 19 августа на поле СК имени Сухарева.