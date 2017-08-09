Программа «ВОВРЕМЯ» стала победителем фестиваля «Голос Евразии»

На Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии – 2017», проходившем в Дагестане, телевизионная программа «ВоВремя», созданная творческой группой ГТРК «Пермь», стала победителем в номинации «Лучшая развлекательная программа». Фестиваль ежегодно собирает талантливых авторов отечественного телевидения и телерадиокомпаний ближнего и дальнего зарубежья. В конкурсе понимают участие профессиональные корреспонденты региональных и федеральных СМИ, этнографы, культурологи, уполномоченные власти и общественности, представляющие 67 регионов Российской Федерации.

Наталья Ильина, заместитель руководителя регионального департамента ВГТРК: "Я вас поздравляю с этим фестивалем, у нас все получилось. Все получилось на высшем уровне, поэтому большое вам спасибо! Вы подняли высокую планку, и теперь те коллеги, которые будут проводить следующий фестиваль «Голос Евразии», конечно, им будет тяжело эту планку удержать".

Сегодня в эфире каналов «Россия 1» и «Россия 24» проект выходит ежедневно в рамках национального вещания. Благодаря цифровому эфирному телевидению программу в хорошем качестве могут увидеть в самых отдаленных уголках Прикамья. Гостями студии уже успели побывать как представители коренных пермяков, так и представители различных диаспор – татары, башкиры, удмурты, дагестанцы, азербайджанцы, армяне. Все те, кто живут и работают на территории Прикамья.

Михаил Стародуб, ведущий: "Программа "ВОВРЕМЯ" разноплановая. Мы стараемся в каждой программе не концентрироваться на одной национальности, а показать как можно больший спектр. У нас есть исключительно кулинарные рубрики, есть кулинарные традиции разных народов. У нас есть вещи, связанные с праздниками – где-то они национальные, где-то они с уклоном на религию".