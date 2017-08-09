Как защитить глаза от гаджетов?
Акция «Твои глаза», приуроченная к Международному дню офтальмологии, прошла в Перми. В Пермском краевом центре медицинской профилактики все желающие проверили свое зрение и получили советы специалистов. Не менее сотни пермяков пришли на прием.
Также пермяки прослушали лекцию, посвящённую профилактике глазных заболеваний. Специалисты говорят, что правила совсем не сложные, в частности - среди полезных советов - гимнастика для глаз, которую желательно делать каждый день, особенно если большую часть его проводишь за компьютером.
Марина Другова, главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики: "При активном использовании гаджетов мы видим серьёзное напряжение глазных мышц. И для того, чтобы их расслабить, существуют совершенно простые упражнения: посмотри вблизи, посмотри вдаль. Это упражнение расслабляет наши глазные мышцы, позволяет им дальше находиться в лучшем тонусе".
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