Как защитить глаза от гаджетов?

Акция «Твои глаза», приуроченная к Международному дню офтальмологии, прошла в Перми. В Пермском краевом центре медицинской профилактики все желающие проверили свое зрение и получили советы специалистов. Не менее сотни пермяков пришли на прием.

Также пермяки прослушали лекцию, посвящённую профилактике глазных заболеваний. Специалисты говорят, что правила совсем не сложные, в частности - среди полезных советов - гимнастика для глаз, которую желательно делать каждый день, особенно если большую часть его проводишь за компьютером.

Марина Другова, главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики: "При активном использовании гаджетов мы видим серьёзное напряжение глазных мышц. И для того, чтобы их расслабить, существуют совершенно простые упражнения: посмотри вблизи, посмотри вдаль. Это упражнение расслабляет наши глазные мышцы, позволяет им дальше находиться в лучшем тонусе".