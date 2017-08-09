Платные парковки меняют режим работы

Время работы платной парковочной зоны в Перми будет уменьшено на 1 час. Она будет действовать с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Такое решение приняла мэрия Перми. Согласно проекту постановления администрации, внесенного на рассмотрение думы, новый режим работы станет действовать с 18 сентября. На данный момент документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 августа. Сегодня период работы платных парковок - с 8:30 до 19:30. 19:30. "Были жалобы от родителей, которые утром отвозят детей в школы, что им не хватает 15 минут, чтобы отвести ребенка в учебное заведение. Мы пошли им навстречу", - пояснили в мэрии.