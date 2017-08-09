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Газовый тариф в Пермском крае снизят на 5%

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ФАС России по Пермскому краю проверил обоснованность тарифов «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром газораспределение Пермь». Анализ материалов, представленных пермскими газовиками в обоснование тарифа, показал, что сумма 120 миллионов рублей из 490 миллионов рублей заявленной выручки является необоснованной. В результате, 1 августа этого года краевое правление ФАС приняло решение не увеличивать, а, наоборот, снизить газовый тариф в среднем на 5 %. В частности, у «Газпром межрегионгаз Пермь» не были признаны обоснованными и исключены или снижены затраты на добровольное медицинское страхование, рекламные услуги, командировочные и представительские расходы, услуги сторонних организаций, арендные платежи. Как пояснили в региональной службе по тарифам Пермского края, со стороны краевого правительства и антимонопольщиками сегодня прорабатывается заключение соглашения, которое позволит серьезно увеличить темпы газификации региона.

Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России: "На протяжении последних лет ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» демонстрирует снижение объёмов реализации газа, что, по мнению компании, должно быть безусловным основанием для роста тарифа. По нашему мнению, тарифы не должны расти автоматически, они могут и снижаться. Компании нужно работать эффективнее, а не перекладывать свою неэффективность на плечи потребителей. Подчеркну, что корректировке подверглись статьи затрат, которые не связаны с надежностью газоснабжения, а также с оплатой труда работникам предприятия.

Метки: в Пермском крае, Экономика, Деньги

Опубликовано: 09.08.2017 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

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