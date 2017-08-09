Все бегут!

Меньше месяца остается до Международного марафона в Перми. Будущие участники усиленно тренируются, чтобы 3 сентября легче дались все дистанции марафона. Маршрут уже утвержден. Приглашаются все желающие.

Перед любым забегом обязательная разминка - комплекс несложных упражнений, чтобы разогреть мышцы. Утренние пробежки на набережной для пермяков дело привычное - правда, в эти дни спортсменов особенно много - впереди первый Международный марафон. К масштабному забегу готовится и команда администрации города Перми во главе с мэром Дмитрием Самойловым.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Самое главное, что мы команда, вместе. Заряд бодрости же в основном от команды, от людей, которые рядом".

Бежать приглашают всех желающих, независимо от подготовки. Петр Кравченко начал заниматься бегом всего месяц назад. Первое время для офисного работника ежедневные тренировки были серьезной нагрузкой. Сейчас 10-километровая пробежка утром – не проблема.

Петр Кравченко: "Захотелось подтянуть физическую форму и какие-то, может, сделать достижения для себя".

Будущих участников Пермского марафона многие уже встречали в Балатовском парке, на эспланаде и набережной. Для всех желающих организованы бесплатные тренировки, чтобы 3 сентября легче дались дистанции 3 и 10 километров, а также полумарафонская и марафонская – 21 и 42 километра соответственно.

Александр Ольхов, мастер спорта по легкой атлетике: "Конечно, надо постепенно начинать. Допустим если в этом году начал тренироваться – 3, максимум 10 километров. И, соответственно, увеличиваешь на следующий год нагрузку".

Маршрут уже утверждён. Старт будет дан от Театра-Театра, затем спортсмены побегут по центральным улицам – со спусками и подъёмами – и вернутся в исходную точку.

На участие в марафоне зарегистрировались уже больше 3 тысяч человек из 6 стран, и даже из Кении. Не зря он называется международным. Всех участников отличают фирменные футболки.

Накануне забега состоится Pasta Party, где участников накормят, да не абы чем – в меню фарфалле с маслом, пенне со шпинатом, пасты Болоньезе и Карбонара, феттуччине с сыром. А уже на дистанции бегунам предложат морсы и фрукты. Все блюда уже попробовали и одобрили опытные спортсмены. Между тем, стать начинающим марафонцем еще можно – зарегистрировавшись на портале permmarathon.ru.