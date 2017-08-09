В Заостровке открылся новый сквер

В Перми открылась новая зона отдыха. Сквер, своим созданием обязанный самим горожанам, открылся на улице Маяковского. Для этого пришлось снести несколько самостроев, провести капитальную уборку. Теперь еще бы нарушителям объяснить, чего нельзя делать в общественном месте.

Пусть не самое официальное, зато эмоциональное и спортивное открытие сквера. Даже тучи не стали препятствием для маленьких гонщиков.

Маленькие - на велосипедах и самокатах, те, кто постарше, осваивают гироскутеры. Здесь есть возможность разогнаться - впереди 100 метров нового гладкого асфальта.

Плюс к тому - 120 саженцев лиственницы и рябины. А ещё в начале лета здесь была разбитая пыльная дорога в частный сектор.

Галина Григорьева: "Здесь был старый асфальт, старые тополя, сейчас газончик. Рядом с нашим домом, мы его давно ждали".

Проект нового сквера появился после того, как жители прилегающих домов обратились к городским властям. Как только работы начались, решили, что это ещё не всё.

Игорь Субботин, глава администрации Дзержинского района: "На самом деле это не окончательный этап. На следующий год, понятно, здесь просится детская площадка и спортивное сооружение".

Правда, в дополнение, видимо, нужно выпускать брошюру с правилами поведения. Сегодняшнее открытие компания решила отпраздновать с напитками, запрещёнными к употреблению в скверах и парках.

Виолетта: "А здесь все такие. Мы вас удивить хотим".

Тот же район, но подход другой - создание сквера возле речки Данилихи инициировали сами жители, сами взялись за смену зонирования, а в июле - опять же своими силами - нарисовали эскизы. Среди авторов в основном ученики 4 пермской гимназии.

Татьяна Дьякова, директор МAОУ "Гимназия № 4 им.братьев Каменских" г. Перми: "Это не просто земля, не просто пойма, не просто берега реки – это место исторически значимое".

В Заостровке надеются, что для местных жителей новый сквер тоже станет значимым и любимым. По крайней мере, сегодня это лучшее в микрорайоне место, чтобы освоить новый вид транспорта.