От улыбки станет веселей!
В пермском Парке камней прошла акция «Улыбка города».
Вот такой флешмоб танцевально-спортивной направленности. С одной стороны, незамысловатые движения, с другой – очень много людей. И ведь это, действительно, пожалуй, самый простой способ вызвать на лице улыбку, а это – самая главная цель мероприятия.
Ребята решили – солнца в городе нынче мало, пермяки загрустили, а значит, нужно максимально подсластить жизнь – веселыми танцами и неожиданностями - зонтиками в фонтане.
Ярослав Русов: "Зонтики – да потому что это просто красиво. Люди будут идти и смотреть – «ммм, тут куча зонтиков в фонтане, как необычно», ну и, конечно, сразу улыбаться. Потому что вся эта акция сделана для того, чтобы люди больше улыбались".
Здесь учат еще и бороться с врагами улыбки. С помощью Капитошки. Многим взрослым игрушка известна с детства. Резиновый шарик, внутри мука, челка из ниток и веселая рожица.
Дарья Бронникова: "Если ты заскучал или тебя кто-то разозлил, ты берешь ее в руку и вот так вот жмякаешь что ли, и ты сразу успокаиваешься, а лицо, которое ты нарисовал, вызывает радость, и ты улыбаешься".
Неделю организаторы собирали улыбки пермяков на улицах города. Из фотографий и цитат создали выставку. Хотя в итоге это больше напоминало целую стену.
Анастасия Копанцева: "Все улыбки на фотографиях. Даже маленькие дети, которые просто бегали, были готовы просто улыбнуться нам в камеру, чтобы потом порадовать всех своими улыбками.
Организовали акцию ученики школы «Мастерград».
Ксения Радостева, педагог-организатор школы «Мастерград»:
- Детям было достаточно интересно, они в это очень быстро влились.
- Никто не пожаловался, что их в каникулы отвлекают от отдыха?
- Нет, наоборот, они пришли и сказали, что хоть чем-то вы нас заняли, спасибо огромное.
Ребята совместили приятное с полезным. С одной стороны - повеселились, с другой - заменили некоторые сломанные секции у лавочек в Саду камней, до конца недели обещают отремонтировать их все.
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