Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Жизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертыш

В Заостровке открылся новый сквер →

От улыбки станет веселей!

смотреть видео

улыбка

В пермском Парке камней прошла акция «Улыбка города».

Вот такой флешмоб танцевально-спортивной направленности. С одной стороны, незамысловатые движения, с другой – очень много людей. И ведь это, действительно, пожалуй, самый простой способ вызвать на лице улыбку, а это – самая главная цель мероприятия.

Ребята решили – солнца в городе нынче мало, пермяки загрустили, а значит, нужно максимально подсластить жизнь – веселыми танцами и неожиданностями - зонтиками в фонтане.

Ярослав Русов: "Зонтики – да потому что это просто красиво. Люди будут идти и смотреть – «ммм, тут куча зонтиков в фонтане, как необычно», ну и, конечно, сразу улыбаться. Потому что вся эта акция сделана для того, чтобы люди больше улыбались".

зонтики

Здесь учат еще и бороться с врагами улыбки. С помощью Капитошки. Многим взрослым игрушка известна с детства. Резиновый шарик, внутри мука, челка из ниток и веселая рожица.

Дарья Бронникова: "Если ты заскучал или тебя кто-то разозлил, ты берешь ее в руку и вот так вот жмякаешь что ли, и ты сразу успокаиваешься, а лицо, которое ты нарисовал, вызывает радость, и ты улыбаешься".

капитошка

Неделю организаторы собирали улыбки пермяков на улицах города. Из фотографий и цитат создали выставку. Хотя в итоге это больше напоминало целую стену.

Анастасия Копанцева: "Все улыбки на фотографиях. Даже маленькие дети, которые просто бегали, были готовы просто улыбнуться нам в камеру, чтобы потом порадовать всех своими улыбками.

Организовали акцию ученики школы «Мастерград».

Ксения Радостева, педагог-организатор школы «Мастерград»:

- Детям было достаточно интересно, они в это очень быстро влились.

- Никто не пожаловался, что их в каникулы отвлекают от отдыха?

- Нет, наоборот, они пришли и сказали, что хоть чем-то вы нас заняли, спасибо огромное.

Ребята совместили приятное с полезным. С одной стороны - повеселились, с другой - заменили некоторые сломанные секции у лавочек  в Саду камней, до конца недели обещают отремонтировать их все.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 09.08.2017 в 10:24 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Жизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертыш

Пермякам рассылают подложные письма от имени «НОВОГОРа»

Развитие моногорода: Очерские предприятия завоевывают рынок

Заснул за рулём или не справился с управлением?

Пермский художник проиллюстрировал редкий роман Майн Рида

В селе Троица прошел фестиваль «Звенидень»

«Большие маневры»: От Средневековья до Великой Отечественной

Арктическое вторжение затронет восток Прикамья

В МФЦ начали выдавать загранпаспорта

В Перми завершается приемка школ к новому учебному году


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертыш

В Заостровке открылся новый сквер →

Обратите внимание

в Перми

В Заостровке открылся новый сквер

Сквер, своим созданием обязанный самим горожанам, открылся на улице Маяковского.
смотреть видео читать09.08.2017 в 10:47
Метки: в Перми, Общество

От улыбки станет веселей!

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! В Перми прошла акция «Улыбка города».
смотреть видео читать09.08.2017 в 10:24
Метки: в Перми, Общество, Образование

Жизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертыш

Внутри этого сооружения всё наоборот.
смотреть видео читать09.08.2017 в 10:03
Метки: в Перми, Общество, Культура

Пермякам рассылают подложные письма от имени «НОВОГОРа»

Служба безопасности «НОВОГОР-Прикамье» проводит расследование, чтобы узнать, кто и зачем от имени компании рассылает пермякам письма.
смотреть видео читать09.08.2017 в 09:36
Метки: в Перми, Общество

Заснул за рулём или не справился с управлением?

В отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, возбуждено уголовное дело.
смотреть видео читать09.08.2017 в 08:25
Метки: в Перми, в России, Аварии, Происшествия

в России

Заснул за рулём или не справился с управлением?

В отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, возбуждено уголовное дело.
смотреть видео читать09.08.2017 в 08:25
Метки: в Перми, в России, Аварии, Происшествия

8 августа - Всемирный день кошек

Если вам нужен преданный друг — он ждёт Вас в приюте Матроскин.
читать08.08.2017 в 16:54
Метки: в Перми, в России, Общество

Штангист из Чусового стал чемпионом России

Наш штангист набрал в сумме двоеборья 366 кг: 168 кг в рывке и 198 кг в толчке.
смотреть видео читать08.08.2017 в 15:11
Метки: в России, Спорт, Общество

Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП

Автобус врезался в бетонный блок в 8 км от Самары. К счастью, никто не пострадал.
читать08.08.2017 в 10:46
Метки: в России, Аварии

7 нот Софии Ротару

Глядя на певицу, угадать, что 7 августа ей исполнится 70 лет, невозможно. И песни ее тоже не стареют.
читать06.08.2017 в 16:44
Метки: в России, СМИ, Общество, Культура
Лента новостей RSS каналы

В Заостровке открылся новый скверВ Заостровке открылся новый сквер

От улыбки станет веселей!От улыбки станет веселей!

Жизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертышЖизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертыш

Пермякам рассылают подложные письма от имени «НОВОГОРа»Пермякам рассылают подложные письма от имени «НОВОГОРа»

Развитие моногорода: Очерские предприятия завоевывают рынокРазвитие моногорода: Очерские предприятия завоевывают рынок

Заснул за рулём или не справился с управлением?Заснул за рулём или не справился с управлением?

Платные парковки изменят режим работыПлатные парковки изменят режим работы

Горячая вода остывает, не доходя до квартирГорячая вода остывает, не доходя до квартир

Пермский художник проиллюстрировал редкий роман Майн РидаПермский художник проиллюстрировал редкий роман Майн Рида

В селе Троица прошел фестиваль «Звенидень»В селе Троица прошел фестиваль «Звенидень»

Пермякам рассылают фальшивые письма от имени «НОВОГОРа»Пермякам рассылают фальшивые письма от имени «НОВОГОРа»

«Большие маневры»: От Средневековья до Великой Отечественной«Большие маневры»: От Средневековья до Великой Отечественной

8 августа - Всемирный день кошек8 августа - Всемирный день кошек

Арктическое вторжение затронет восток ПрикамьяАрктическое вторжение затронет восток Прикамья

В МФЦ начали выдавать загранпаспортаВ МФЦ начали выдавать загранпаспорта

В Перми завершается приемка школ к новому учебному годуВ Перми завершается приемка школ к новому учебному году

«Амкару» нужны победные очки«Амкару» нужны победные очки

Штангист из Чусового стал чемпионом РоссииШтангист из Чусового стал чемпионом России

Молодые предприниматели поделятся секретами успешного бизнесаМолодые предприниматели поделятся секретами успешного бизнеса

Пой, гармонь! Звени, частушка!Пой, гармонь! Звени, частушка!

По факту долгостроя на Норильской возбуждено уголовное делоПо факту долгостроя на Норильской возбуждено уголовное дело

В Каму выпустили тысячи мальков сазанаВ Каму выпустили тысячи мальков сазана

Очереди за проездными стали заметно меньшеОчереди за проездными стали заметно меньше

Земля для многодетных: сделали все правильноЗемля для многодетных: сделали все правильно

В Кунгуре зарегистрирован 660-й провалВ Кунгуре зарегистрирован 660-й провал

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru