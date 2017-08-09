От улыбки станет веселей!

В пермском Парке камней прошла акция «Улыбка города».

Вот такой флешмоб танцевально-спортивной направленности. С одной стороны, незамысловатые движения, с другой – очень много людей. И ведь это, действительно, пожалуй, самый простой способ вызвать на лице улыбку, а это – самая главная цель мероприятия.

Ребята решили – солнца в городе нынче мало, пермяки загрустили, а значит, нужно максимально подсластить жизнь – веселыми танцами и неожиданностями - зонтиками в фонтане.

Ярослав Русов: "Зонтики – да потому что это просто красиво. Люди будут идти и смотреть – «ммм, тут куча зонтиков в фонтане, как необычно», ну и, конечно, сразу улыбаться. Потому что вся эта акция сделана для того, чтобы люди больше улыбались".

Здесь учат еще и бороться с врагами улыбки. С помощью Капитошки. Многим взрослым игрушка известна с детства. Резиновый шарик, внутри мука, челка из ниток и веселая рожица.

Дарья Бронникова: "Если ты заскучал или тебя кто-то разозлил, ты берешь ее в руку и вот так вот жмякаешь что ли, и ты сразу успокаиваешься, а лицо, которое ты нарисовал, вызывает радость, и ты улыбаешься".

Неделю организаторы собирали улыбки пермяков на улицах города. Из фотографий и цитат создали выставку. Хотя в итоге это больше напоминало целую стену.

Анастасия Копанцева: "Все улыбки на фотографиях. Даже маленькие дети, которые просто бегали, были готовы просто улыбнуться нам в камеру, чтобы потом порадовать всех своими улыбками.

Организовали акцию ученики школы «Мастерград».

Ксения Радостева, педагог-организатор школы «Мастерград»:

- Детям было достаточно интересно, они в это очень быстро влились.

- Никто не пожаловался, что их в каникулы отвлекают от отдыха?

- Нет, наоборот, они пришли и сказали, что хоть чем-то вы нас заняли, спасибо огромное.

Ребята совместили приятное с полезным. С одной стороны - повеселились, с другой - заменили некоторые сломанные секции у лавочек в Саду камней, до конца недели обещают отремонтировать их все.