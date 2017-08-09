Жизнь вверх тормашками: в Перми открылся дом-перевертыш

В Перми открылся первый на Урале «Перевернутый дом». Это двухэтажное здание, рассчитанное на одну семью – всего четыре комнаты: спальня, детская, кухня и ванная. Все выглядит так, будто хозяева отлучились на секунду – на кухне работает телевизор, на полу разбросаны игрушки, на подоконнике лежат монеты, а в коридоре стоит обувь. Вот только дом стоит на крыше и под наклоном. Внутри этого сооружения всё наоборот. Посетители сначала попадают на второй этаж, где к потолку приделаны кровати и вся остальная мебель.

На втором этаже, который на самом деле является первым, с потолка свисает кухонный гарнитур и холодильник, и даже еда внутри него тоже вверх тормашками. Взрослым в таком помещении долго находиться достаточно сложно, сразу начинает кружиться голова, зато дети адаптируются буквально за секунды.

Гриша Чикилев: "Это классно, это круто, это красиво. На первом этаже в первой комнате такое ощущение, как будто тебя носит, как будто ты на лодке".