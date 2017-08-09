Пермякам рассылают подложные письма от имени «НОВОГОРа»

Служба безопасности «НОВОГОР-Прикамье» проводит расследование, чтобы узнать, кто и зачем от имени компании рассылает пермякам письма. В них жителям многоквартирных домов предлагается платить за холодную воду непосредственно «НОВОГОРУ», минуя свои управляющие компании, такие как «Мастер комфорта», «Профидом» и «Код». В ресурсоснабжающей организации по этому поводу заявили, что никому ничего не высылали и не собирались этого делать. С какой целью горожан вводят в заблуждение, еще предстоит выяснить.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-Прикамье»: "Там вообще даже старый логотип «НОВОГОРА», он вообще с октября месяца совсем другой, прошлого года. Это взяли старый фирменный бланк, скопировали, и вот эти фальшивки запускают, «НОВОГОР» к ним никакого отношения не имеет!".