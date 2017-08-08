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«Большие маневры»: От Средневековья до Великой Отечественной

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Большие маневры

В Пермском крае в десятый раз прошел фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах». Впервые организаторы обозначили сразу две темы реконструкций: суббота была полностью посвящена Средним векам, а в воскресенье зрители смогли наблюдать сражение Великой Отечественной войны. Как это было?

До поединка остается несколько минут, участники в боевом расположении духа разминаются, надевают доспехи - все обмундирование в общей сложности весит не меньше 25 килограммов.

Всеволод Власов, участник поединков (г. Москва): "В этом очень тяжело, потому что металл вдобавок консервирует твое тепло, в этом очень жарко. Что-то в этом есть, своя романтика, все-таки это меч и доспехи".

Атмосферу времен Средневековья воссоздали участники девяти клубов исторической реконструкции из Перми, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Тольятти, Санкт-Петербурга и других городов России. Турнир по средневековым боям FirstClass за десятилетнюю историю «Больших маневров» прошел впервые. Поединки проводились в два раунда по полторы минуты, в доспехах с аналогом исторического оружия в полный контакт, запрещены были только добивания и колющие удары.

Большие маневры

На соседних площадках свое искусство в стрелковом турнире демонстрировали лучники - стрелы запускали на время, кто быстрее всех наберет наибольшее количество очков, тот и выигрывает. Посетители в свою очередь тоже могли пострелять из лука, а еще почувствовать себя средневековыми ремесленниками – сделать набойку по ткани, попробовать себя в роли кузнеца или бусодела, выстрелить из пушки и даже сплести кольчугу.

Никита Ведерников, мастер: "Нам нужно вставить проволоку и сделать несколько оборотов, и у нас пошла уже сама пружина. После чего берем ножницы по металлу, и режем не встык, а режем внахлест".

Это лишь подготовительный процесс создания металлических колец, далее основной - переплетение в особой последовательности. Это очень кропотливая работа, она требует усидчивости и времени. Чтобы сделать полное изделие, нужно не меньше 800 часов.

Большие маневры

Мастер-классы и выставки работали два дня. Главным событием воскресенья стала реконструкция сражения Великой Отечественной войны в августе 1943 года. По сюжету небольшую советскую деревню атакуют немцы, но из нее успевают вывести высокопоставленного офицера, который на подмогу пригласил советскую армию. На «поле боя» задействовали бронетехнику и пиротехнические устройства. Участники сражения детально воспроизвели униформу, снаряжение и вооружение противостоящих сторон.

Большие маневры

Лев Ощепков, ведущий научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея: "Конечно, некоторая доля театральности присутствует. Когда реконструкторы работают для себя, все выглядит гораздо ближе к действительности. Здесь работают на публику".

Историческую реконструкцию называют живой историей. В центре ее внимания – человек, который живет в других исторических обстоятельствах. Именно поэтому многих так и тянет вдохнуть дым оружейных залпов, чтобы «проверить на себе» то, что написано в учебниках.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.08.2017 в 17:01 в рубрике - Вести Пермь

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