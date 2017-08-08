Арктическое вторжение затронет восток Прикамья

Ныряющий циклон – виновник грядущего похолодания. По крайней мере, так утверждают метеорологи. Арктическое вторжение затронет восточные районы Пермского края. Утром в четверг по северо-востоку региона температура может опуститься до +2 градусов. В Перми ожидается всего +7.

Андрей Шихов, сотрудник гис-центра ПГНИУ: "В ночь на пятницу, действительно, такая температура может отмечаться, но это по самому северо-восточному району. Для начала второй декады августа – ничего необычного в этом нет. Такие похолодания, и даже более сильные, случались. С другой стороны, несмотря на то, что вторжение арктического воздуха будет достаточно серьезным, оно будет происходить на фоне антициклона, поэтому дневная температура понизится не столь ощутимо. В принципе, в дневные часы будет не ниже 15-20 градусов. В Перми это где-то 17-18. В среду, в четверг – это будут самые холодные дни. Самые холодные ночи будут на четверг и на пятницу. До этого у нас будет достаточно тепло. Днем 19-24, ночью 9-14 градусов, и с небольшими кратковременными дождями. Холодный фронт будет проходить утром в среду, и каких-то серьезных осадков он не принесет. До пятницы в течение рабочей недели существенных осадков у нас не ожидается, за исключением отдельных кратковременных дождей. В конце недели есть вероятность выхода ныряющего циклона, который принесет уже более значительные осадки, температура после этого начнет повышаться. Сначала ночная температура, а затем уже и дневная".