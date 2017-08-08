В МФЦ начали выдавать загранпаспорта

Более 80 человек получили загранпаспорта в МФЦ. В центрах «Мои документы» их начали вновь выдавать с 24 июля. Весной выдача была приостановлена из-за изменений в Федеральном законе. Специалистами центра предоставлялась услуга только по приёму документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта. Теперь получить готовый документ можно в МФЦ на Куйбышева, 9, 9 мая, 3, Уральской, 47а и Ушакова, 11.

Анна Корташова, руководитель филиала «Центральный-2»: "О готовности документа и о том, что его можно получить именно у нас, заявителя оповещают сотрудники контактного центра. Заявитель приходит с паспортом и распиской и посредством электронной очереди получает данную услугу. Также о готовности загранпаспортов можно узнать на сайте и по телефону горячей линии".