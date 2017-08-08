← В Перми завершается приемка школ к новому учебному году
В МФЦ начали выдавать загранпаспорта
Более 80 человек получили загранпаспорта в МФЦ. В центрах «Мои документы» их начали вновь выдавать с 24 июля. Весной выдача была приостановлена из-за изменений в Федеральном законе. Специалистами центра предоставлялась услуга только по приёму документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта. Теперь получить готовый документ можно в МФЦ на Куйбышева, 9, 9 мая, 3, Уральской, 47а и Ушакова, 11.
Анна Корташова, руководитель филиала «Центральный-2»: "О готовности документа и о том, что его можно получить именно у нас, заявителя оповещают сотрудники контактного центра. Заявитель приходит с паспортом и распиской и посредством электронной очереди получает данную услугу. Также о готовности загранпаспортов можно узнать на сайте и по телефону горячей линии".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми завершается приемка школ к новому учебному году
«Амкару» нужны победные очки
Штангист из Чусового стал чемпионом России
В Каму выпустили тысячи мальков сазана
Очереди за проездными стали заметно меньше
В Кунгуре зарегистрирован 660-й провал
Гости Хохловки поужинали с Онегиным
Что они туда кладут? Качество асфальта проверит робот
К 2020 году в Полазне построят новую больницу
Пермское такси: скандал за скандалом
Добавить комментарий: