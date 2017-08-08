Гости Хохловки поужинали с Онегиным

Что такое литературный ужин или чаепитие с Евгением Онегиным? В Архитектурно-этнографическом музее Хохловка прошли необычные мастер-классы от дизайнеров и кулинаров.

"Я к Вам пишу, чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать». Сегодня в Хохловке на берегу Камы стихи читают абсолютно все. Литературная кулинария – это новое явление для Перми. Заключается оно в том, что незнакомые люди собираются за одним столом и пытаются через шедевры кулинарии разобрать произведение. Казалось бы, что связывает яблочный пирог и Пушкина. На самом деле очень многое. Оказывается, когда Александр Сергеевич находился в ссылке в Михайловском, он очень сильно полюбил это блюдо. И позже в письме к Анне Керн он называл себя «Ваш яблочный пирог». Страсбургский пирог из фуа-гра – блюдо, которое упоминалось в произведении «Евгений Онегин». Именно это произведение в центре внимания литературного ужина. Собравшиеся читали отрывки из этого замечательного произведения. А на столе – блины, щи и 2 пирога – яблочный и Страсбургский.

Такие кулинарные встречи проходят практически раз в год, но их хотят сделать традиционными. Например, в прошлом году главным произведением за столом была «Анна Каренина».

До этого девушки и юноши, собравшиеся в Хохловке, делали принты с помощью натуральных растений на тканях. Здесь все пропитано природой и культурой.