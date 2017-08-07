Луна окрасится в бурый цвет

Пермяки увидят, как часть Луны окрасится в бурый цвет. Это явление называется частным лунным затмением. Наблюдать его можно будет 7 августа в 20 часов 52 минуты. Та часть спутника, на которую падает тень Земли, окажется темной, а часть Луны даже в максимальной фазе затмения будет освещаться солнечными лучами. Наблюдать это космическое явление можно невооруженным глазом.