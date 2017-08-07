Это не окопы, а реконструкция теплосети

На улице Островского коммунальщики начали 2 этап реконструкции подземных коммуникаций. Для проезда уже перекрыты 2 полосы из 3, на улице Луначарского ведутся раскопки. Ограждение есть, а вот дорожные знаки на перекрестке зачастую противоречат друг другу, что вызывает дополнительные сложности у водителей. 2 этап реконструкции тепловики обещают закончить 21 августа, тогда же для проезда полностью откроется улица Луначарского. Окончание всей реконструкции намечено на 8 сентября. В общей сложности предстоит переложить 2,5 километра труб большого диаметра.

Максим Рябенко, технический директор, главный инженер ООО «ПСК»: "По возможности мы меняем в том числе и врезки от данных сетей, для того чтобы в ближайшие четверть века не заходить на данную улицу с раскопками".