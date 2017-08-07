Строители зоопарка отстают от графика на 4,5 месяца

Строители пермского зоопарка отстали от графика на 4,5 месяца. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий обязанности губернатора региона. «Текущее отставание от графика – 133 дня, что очень много», – написал Максим Решетников, – «все по причинам подрядчика. После проведенной воспитательной работы строители мобилизовались». Врио губернатора пояснил, что сейчас строители работают 6 дней в неделю по 2 смены. В каждой смене трудятся 210 человек. К концу года, согласно новому плану, отставание должны сократить до 2 месяцев, потом войти в график и сдать объект вовремя. Генеральный подрядчик «РЖДстрой» начал строить новый зоопарк в марте. Первую очередь нового комплекса должны открыть весной 2018 года.