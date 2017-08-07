Взрыв газа: пострадал 90-летний пенсионер
В одном из частных домов микрорайона Голованово произошел взрыв газа. Взрывной волной выбило окна и разрушило часть стены. Как выяснилось, 90-летний пенсионер поставил нагреваться воду и забыл об этом. В результате пострадал сам мужчина - у него ожоги 43 % поверхности тела. Возгорания удалось избежать из-за того, что пожарные прибыли на место происшествия спустя несколько минут.
Леонид Макаров, сын владельца дома: "Вот видите, осталось только вот это окошко, остальные все вылетели. Вон стекла наши – это от этого окна. Туда все улетело".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Арт-пространство для всех и каждого
Чемпионат мира - и престижно, и хлопотно
Уличные художники украшают Пермь розами из скотча
Белая Гора - место силы
В дежурную часть доставили 4 автобуса нелегалов
Кто ответит за открытый люк
Малышам показали «Теремок» в новой интерпретации
Вас снимают!
В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной
Пермские водители задержали неадекватного таксиста
Добавить комментарий: