Взрыв газа: пострадал 90-летний пенсионер

В одном из частных домов микрорайона Голованово произошел взрыв газа. Взрывной волной выбило окна и разрушило часть стены. Как выяснилось, 90-летний пенсионер поставил нагреваться воду и забыл об этом. В результате пострадал сам мужчина - у него ожоги 43 % поверхности тела. Возгорания удалось избежать из-за того, что пожарные прибыли на место происшествия спустя несколько минут.

Леонид Макаров, сын владельца дома: "Вот видите, осталось только вот это окошко, остальные все вылетели. Вон стекла наши – это от этого окна. Туда все улетело".