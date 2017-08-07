Арт-пространство для всех и каждого

Арт-пространство, которое позволяет всем желающим выставить свои работы, принимает новую экспозицию. Персональную выставку готовит Роман Борисов, известный многим пермским девушкам как визажист и парикмахер.

Роман не профессиональный художник, но живописью занимается уже почти 20 лет. Всё началось ещё в школе.

Роман Борисов, художник, вспоминает: Как все мальчики – войнушку, космос рисовал и всё такое".

Рисование сопровождало его всю жизнь, какую бы профессию он себе ни выбрал. Сейчас он работает парикмахером. Хобби, безусловно, помогает ему, когда он смешивает краски в своём салоне.

Роман Борисов, художник: "Есть такое понятие как цветотерапия. Всем людям советую, даже тем, кто не умеет рисовать и говорит, что я вообще ничего не могу – вот это любой сможет сделать".

Несмотря на то, что живописью Роман занимается уже давно, он всё еще в поиске своего собственного стиля. Здесь и абстракции, и фантазии на тему Сальвадора Дали, и аппликации с использованием царских монет.

Конечно, за всю жизни картин у Романа накопилось очень много. Друзья давно говорили, что нужно делать персональную выставку, но возможности выставляться непрофессиональным, пусть даже талантливым, художникам у нас в городе не было – до тех пор, пока не появилось в Перми уникальное арт-пространство «ЮНИТИ».

Антон Жуланов, автор проекта «Арт-пространство «ЮНИТИ»: "Вообще площадка предоставляется для реализации людей, у которых нет возможности каких-либо – либо площадки, либо материалов. Возможно, каких-то навыков не хватает. У нас открытый диалог, и по сути мы бесплатно предоставляем им возможность".

С момента открытия этого пространства здесь прошли уже 3 персональные выставки. 10 августа Роман Борисов покажет здесь свои работы. Ну а пока с ним работала съемочная группа, художник под впечатлением закончил новую картину и назвал её «Интервью».