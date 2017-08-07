Чемпионат мира - и престижно, и хлопотно

15 дней осталось до старта в Чайковском Чемпионата мира по летнему биатлону. Правда, отсчет ведется уже не по дням - по часам. Принимать турнир, как минимум, престижно. Но и хлопотно. Нужно учесть все мелочи. Даже такие, которые на первый взгляд просто невозможно. Но сделать это все равно надо. Что еще нужно, чтобы было "круто" - знает Антон Нагибин.