Уличные художники украшают Пермь розами из скотча

Яркий облик в минувшую пятницу обрёл строительный забор на пересечении улицы Петропавловской и Тополевого переулка. Группа уличных художников продолжает участие в проекте "Длинные истории Перми". Здесь Александр Жунев с командой волонтеров создают рисунок из цветного скотча. Присоединиться к ним может любой желающий до 10 августа в любое время с 11 до 20:00.