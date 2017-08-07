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Уличные художники украшают Пермь розами из скотча

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Яркий облик в минувшую пятницу обрёл строительный забор на пересечении улицы Петропавловской и Тополевого переулка. Группа уличных художников продолжает участие в проекте "Длинные истории Перми". Здесь Александр Жунев с командой волонтеров создают рисунок из цветного скотча. Присоединиться к ним может любой желающий до 10 августа в любое время с 11  до 20:00.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.08.2017 в 16:15 в рубрике - Вести Пермь

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