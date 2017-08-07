Уличные художники украшают Пермь розами из скотча
Яркий облик в минувшую пятницу обрёл строительный забор на пересечении улицы Петропавловской и Тополевого переулка. Группа уличных художников продолжает участие в проекте "Длинные истории Перми". Здесь Александр Жунев с командой волонтеров создают рисунок из цветного скотча. Присоединиться к ним может любой желающий до 10 августа в любое время с 11 до 20:00.
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