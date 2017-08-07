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Белая Гора - место силы
Самый масштабный праздник недели прошел на Белой Горе. Здесь отметили 120 лет с момента основания монастыря и столетие со дня освящения Крестовоздвиженского собора. О том, как отмечают сразу две даты, расскажет Карина Бурьян
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