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В дежурную часть доставили 4 автобуса нелегалов

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нелегалы

 

По меньшей мере 100 человек были задержаны во время рейда «Нелегал». Операция прошла на территории рынка «Заостровка». После проверки документов иностранных граждан на 4 автобусах доставили в дежурную часть территориального отдела органа внутренних дел. Во время подобных рейдов основным правонарушением является несоблюдение миграционного законодательства, при этом, если факт незаконного пребывания на территории страны подтверждается, статьей предусмотрено выдворение за пределы России.

Рахматулло Мазориев, председатель Таджикской диаспоры г. Перми, отмечает: "С 2015 года ужесточили процедуру получении патента для иностранных граждан, поэтому более 40 % иностранных граждан, которые работают в Перми, находятся в нелегальном статусе, потому что дорого и очень трудоемко получать его, и миграция стала само по себе очень коррупционной, получать патент для простого гражданина стало очень сложно".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.08.2017 в 15:23 в рубрике - Вести Пермь

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