Кто ответит за открытый люк

Подрядчик оплатит пермяку ремонт повреждённого автомобиля. Машина получила вмятины после наезда на люк канализации. Установлено, что подрядная организация выполняла работы по строительству сети водопровода и сняла верхний слой асфальта. На месте не было ни ограждающих конструкций, ни предупреждающих знаков. Автовладелец двигался на машине по ул. Луначарского и попал в ДТП. Автомобиль налетел на канализационный люк. Суд пришёл к выводу, что ДТП стало следствием несоблюдения подрядчиком требований безопасности. Стоимость восстановительного ремонта машины превысила 51 тысячу рублей. Эту сумму плюс расходы на оплату госпошлины, услуг оценщика и адвоката подрядчик должен будет возместить хозяевам автомобиля.