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← Малышам показали «Теремок» в новой интерпретации

Кто ответит за открытый люк

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люк

Подрядчик оплатит пермяку ремонт повреждённого автомобиля. Машина получила вмятины после наезда на люк канализации. Установлено, что подрядная организация выполняла работы по строительству сети водопровода и сняла верхний слой асфальта. На месте не было ни ограждающих конструкций, ни предупреждающих знаков. Автовладелец двигался на машине по ул. Луначарского и попал в ДТП. Автомобиль налетел на канализационный люк. Суд пришёл к выводу, что ДТП стало следствием несоблюдения подрядчиком требований безопасности. Стоимость восстановительного ремонта машины превысила 51 тысячу рублей. Эту сумму плюс расходы на оплату госпошлины, услуг оценщика и адвоката подрядчик должен будет возместить хозяевам автомобиля.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.08.2017 в 12:25 в рубрике - Вести Пермь

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← Малышам показали «Теремок» в новой интерпретации

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