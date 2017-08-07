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Малышам показали «Теремок» в новой интерпретации

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теремок

Проект «Театральная среда», который запустили в Лето Парке на прошлой неделе, набирает популярность. Второй показ на площадке «Сказариума» вызвал ажиотаж. Более сотни пермяков пришли посмотреть сказку «Теремок» театра «Туки-Луки» в новой интерпретации. Ее для детей рассказывал заслуженный сказочник «Туки-Луки» Валерий Погорелый.

На сцене из-за ширмы появляется Валерий Погорелый – заслуженный сказочник «Туки-Луки». На этот раз он рассказывает детишкам одну из самых известных сказок «Теремок», а остальные артисты показывают теневой театр, озвучивая всех персонажей при помощи различных музыкальных инструментов.

Алексей Миронов, директор театра кукол «Туки-Луки»: "Это первый наш опыт театра теней, это такой небольшой, камерный, музыкальный спектакль для самых маленьких детей. Эти куклы плоские, теневые куклы – как обычно используют в теневых театрах, и источник света –большой прожектор".

Спектакль «Теремок» в репертуаре театра кукол «Туки-Луки» уже несколько лет, и каждый раз на него собирается много зрителей. Вот и в Лето Парке аншлаг - более сотни пермяков пришли посмотреть самую популярную сказку в новой интерпретации.

Нина Соловей, куратор проекта «Театральная среда»: "Очень большая потребность у людей: и у взрослых, и у детей – второй день, второй раз уже, и у нас тут вот такая битва. Битва за искусство".

Новый проект «Театральная среда» запустили в Лето Парке на прошлой неделе.

Лето Парк в центре Перми будет работать до 10 сентября. Ежедневно здесь проходят различные мероприятия. Ну а теперь еще каждую среду до конца августа в этом «Сказариуме» будут давать театральные представления.

Так, третья встреча 9 августа будет посвящена творчеству великой русской поэтессы Марины Цветаевой. Диалог музыки и поэзии «Любви старинные туманы» представят заслуженная артистка России Наталья Миронова и певица Ольга Белянина. В исполнении артисток Лысьвенского театра драмы прозвучат стихи и романсы яркого представителя Серебряного века – Марины Цветаевой.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.08.2017 в 12:06 в рубрике - Вести Пермь

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