Соберем детей в школу?

В Перми стартует благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». Её цель – помочь нуждающимся в подготовке к 1 сентября. Для этого в канцелярских магазинах будут установлены специальные корзины, в которых покупатели могут оставить карандаши, тетради, ранцы, школьную форму – в общем, все то, что пригодится для учебного процесса. Благотворительная акция проходит уже третий год подряд. Как рассказали организаторы, в 2016 таким образом удалось собрать 17 тысяч различных предметов первой необходимости, которые были переданы более 9 000 семей.

Рамиля Сарычева, администратор канцелярского магазина: "Снова будут так же сформированы эти корзины, снова так же будут развешаны листовки наши, волонтеры готовятся уже. Нужно помогать таким семьям,это очень хорошее дело".