← Пермские марафонцы готовятся к большому старту
Соберем детей в школу?
В Перми стартует благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». Её цель – помочь нуждающимся в подготовке к 1 сентября. Для этого в канцелярских магазинах будут установлены специальные корзины, в которых покупатели могут оставить карандаши, тетради, ранцы, школьную форму – в общем, все то, что пригодится для учебного процесса. Благотворительная акция проходит уже третий год подряд. Как рассказали организаторы, в 2016 таким образом удалось собрать 17 тысяч различных предметов первой необходимости, которые были переданы более 9 000 семей.
Рамиля Сарычева, администратор канцелярского магазина: "Снова будут так же сформированы эти корзины, снова так же будут развешаны листовки наши, волонтеры готовятся уже. Нужно помогать таким семьям,это очень хорошее дело".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские марафонцы готовятся к большому старту
Пермским ориентировщикам присвоены почетные звания
«Звезда-2005» сыграет с «Дончанкой»
Чем накормят марафонцев?
Поклонники Моцарта топали ногами и кричали «Браво!»
Пермякам покажут шедевры Каннского фестиваля
Сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд
Гроза - каждый день
Освободился от долгов - к отпуску готов
Как ТСЖ запутались в заборах и шлагбаумах
Добавить комментарий: