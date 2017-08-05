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← Пермским ориентировщикам присвоены почетные звания

Пермские марафонцы готовятся к большому старту

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марафонцы

До старта Пермского международного марафона остался месяц. На сегодняшний день пробежать разные дистанции Пермского международного марафона уже готовы более 2200 человек из 84 городов России, Казахстана, Германии и Кении. Самым юным стартёром на сегодняшний день является 4-летний мальчик из Березников. На этой неделе на улицах города появятся 4 разных красочных баннера, которые носят экзотическое название тантамареска. Нужно разыскать каждый из них, а затем выложить снимки в сеть с хештегом «#ябегупермскиймарафон». Самым активным гарантированы спортивные призы.

Будущих участников Пермского марафона многие уже встречали в Балатовском парке, на эспланаде и набережной. Для всех желающих организованы бесплатные тренировки, чтобы 3 сентября легче дались дистанции 3 и 10 км, а также полумарафонская и марафонская - 21 и 42 км. Маршрут уже утверждён - старт будет дан от Театра-Театра, затем спортсмены побегут по центральным улицам со спусками и подъёмами - и вернутся в исходную точку. Победители марафонских дистанций получат по 500 тысяч рублей. Денежные призы предусмотрены призерам за места со второго по шестое. Победители в разных возрастных категориях в каждой из дистанций получат ценные призы.

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 05.08.2017 в 16:12 в рубрике - Вести Пермь

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