Пермским ориентировщикам присвоены почетные звания
Министерство спорта России присвоило почетные звания двум пермским ориентировщикам. Мария Кечника стала заслуженным мастером спорта России, а её наставник Юрий Неволин – заслуженным тренером России. Спортивным ориентированием Мария Кечкина начала заниматься в 1996 году в клубе «Сокол», организованном 16 годами ранее Юрием Викторовичем Неволиным. В настоящее время выступает за команду СДЮСШОР № 3. Мария чемпионка мира и Европы, победитель первенств мира и Европы. Среди других воспитанников Юрия Неволина – победители и призеры всесоюзных, всероссийских и международных соревнований. Мы поздравили Юрия Викторовича по телефону, и вот как он прокомментировал новое звание.
Юрий Неволин, заслуженный тренер России по спортивному ориентированию: "Заслуги, прежде всего, не мои, а всего пермского ориентирования. Потому что давно уже работаю. Я не считаю, что можно звание присвоить так, вот именно Маша Кечкина сбегала хорошо. Я работаю уже давно, с 80 года, и воспринимаю это всё само собой, получается. В настоящее время у нас сложилась такая нормальная, настоящая цепочка, начиная от первого класса детей и заканчивая уже студентами и выпускниками. Благодаря этому и результаты".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Звезда-2005» сыграет с «Дончанкой»
Чем накормят марафонцев?
Поклонники Моцарта топали ногами и кричали «Браво!»
Пермякам покажут шедевры Каннского фестиваля
Сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд
Гроза - каждый день
Освободился от долгов - к отпуску готов
Как ТСЖ запутались в заборах и шлагбаумах
Маленькая пермячка перенесла самую сложную операцию в мире
Директора турфирмы обвиняют в растрате 700 тысяч рублей
Добавить комментарий: