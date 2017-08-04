Пермским ориентировщикам присвоены почетные звания

Министерство спорта России присвоило почетные звания двум пермским ориентировщикам. Мария Кечника стала заслуженным мастером спорта России, а её наставник Юрий Неволин – заслуженным тренером России. Спортивным ориентированием Мария Кечкина начала заниматься в 1996 году в клубе «Сокол», организованном 16 годами ранее Юрием Викторовичем Неволиным. В настоящее время выступает за команду СДЮСШОР № 3. Мария чемпионка мира и Европы, победитель первенств мира и Европы. Среди других воспитанников Юрия Неволина – победители и призеры всесоюзных, всероссийских и международных соревнований. Мы поздравили Юрия Викторовича по телефону, и вот как он прокомментировал новое звание.

Юрий Неволин, заслуженный тренер России по спортивному ориентированию: "Заслуги, прежде всего, не мои, а всего пермского ориентирования. Потому что давно уже работаю. Я не считаю, что можно звание присвоить так, вот именно Маша Кечкина сбегала хорошо. Я работаю уже давно, с 80 года, и воспринимаю это всё само собой, получается. В настоящее время у нас сложилась такая нормальная, настоящая цепочка, начиная от первого класса детей и заканчивая уже студентами и выпускниками. Благодаря этому и результаты".