«Звезда-2005» сыграет с «Дончанкой»
Футболистки женского клуба «Звезда-2005» будут отстаивать своё лидерство во встрече 7 тура чемпионата России среди команд Высшего Дивизиона. 7 августа «звёздочки» примут на домашнем стадионе аутсайдера чемпионата - "Дончанку" из Азова. В прошлый раз соперницы потерпели поражение от звёздочек в рамках 1/4 Кубка России со счётом 3:0. Начало на «Звезде» в 15 .00. Вход свободный.
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