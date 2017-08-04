Чем накормят марафонцев?

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марафонское меню

Почти 2,5 тысячи человек зарегистрировались для участия в Пермском марафоне, который пройдет 3 сентября. За месяц до старта организаторы презентовали специальное марафонское меню. Так прямо на дистанции в пунктах питания участники смогут получить воду, энергетический напиток, апельсин или банан, на финише для всех приготовлены яблоко и вода. За день до марафона пройдет Pasta Party, участники получат специальные сбалансированные наборы еды от спонсоров. Здесь будут предложены такие блюда как фарфалле с маслом, пенне со шпинатом, пасты Болоньезе и Карбонара, феттуччине с сыром. Из напитков будет несколько видов морса. Все блюда попробовали и одобрили опытные марафонцы.

Юрий Великородных, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике: "В день старта и накануне надо остерегаться жирной пищи, не принимать рафинированный сахар и, конечно, ни в коем случае не пользоваться консервами. Лучше всего подходит пища, которая не претерпела большой кулинарной обработки, чем больше натуральных продуктов, тем лучше".

Попробуют пермские угощения и 6 кенийцев, которые также заявились для участия в марафоне. Российские спортсмены эту информацию пока не прокомментировали. Хотя любопытно, как они намерены конкурировать с легкоатлетами, которым сильные и быстрые ноги даны природой.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 04.08.2017 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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