Поклонники Моцарта топали ногами и кричали «Браво!»
В Зальцбурге проходит самый престижный международный фестиваль академический музыки. 27 июля в день официального открытия здесь давали оперу «Милосердие Тита» Моцарта в исполнении пермских музыкантов, главного дирижера Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса и американского режиссера Питера Селларса. Это всего третий случай за всю столетнюю историю фестиваля, когда почетную миссию открытия выполняет не Венский филармонический оркестр. Гость "Новостей культуры" - директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. Он был с музыкантами на всех премьерах и поделится своими впечатлениями с пермяками.
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