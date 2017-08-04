Пермякам покажут шедевры Каннского фестиваля

В кинотеатре «Премьер» пермяки смогут увидеть несколько ключевых фильмов 70 Каннского международного кинофестиваля. В программе значатся 5 лучших работ знаменитого фестиваля. «Теснота» Кантемира Балагова и «Ветреная река» Тейлора Шеридана, «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена и «Люмьеры! Приключение начинается» Тьерри Фремо.

Первый фильм, который смогли посмотреть немногочисленные зрители, стал «Теснота». Это дебютная картина 26-летнего российского режиссёра Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова. Показ этого фильма состоялся на Каннском фестивале в рамках программы «Особый взгляд». Картина рассказывает о еврейской семье, живущей в Нальчике в 90-е. Илана – девочка-подросток из этой семьи, которая все делает наоборот. Перечит матери, спорит с отцом, чинит машины в автомастерской, не вылезая из спецодежды, встречается с парнем, который не нравится ее родителям. Она идет своим путем и жаждет свободы, но когда в доме происходит страшная трагедия, именно Илана оказывается единственной, кто способен спасти семью.

Арина Плюснина, пресс-атташе Пермской Синиматики: "Фильм оказался настолько успешным, что кинокритики со всего мира говорят, что это свежее дыхание, новый воздух российского кинематографа, и что за такими смелыми, молодыми, амбициозными режиссёрами – будущее кино России".