В Пермском крае сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд. 2 августа при обходе линии электропередачи в Пермском районе энергетики обнаружили предмет, похожий на снаряд. К месту находки выехали взрывотехники, которые установили, что обнаруженный предмет – это 122-х миллиметровый артиллерийский снаряд. Однако он является учебным, без взрывчатого вещества и взрывателя, и не представляет угрозу жизни. Снаряд ликвидировали.