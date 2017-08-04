Сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд
В Пермском крае сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд. 2 августа при обходе линии электропередачи в Пермском районе энергетики обнаружили предмет, похожий на снаряд. К месту находки выехали взрывотехники, которые установили, что обнаруженный предмет – это 122-х миллиметровый артиллерийский снаряд. Однако он является учебным, без взрывчатого вещества и взрывателя, и не представляет угрозу жизни. Снаряд ликвидировали.
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