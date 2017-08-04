Гроза - каждый день
С 4 августа в Перми начнутся ежедневные грозы. Такой прогноз дают синоптики. Первая гроза, по их данным, начнется в 11:00 и продлится пару часов. Во второй половине дня небо будет пасмурным, но осадков не ожидается. В субботу молнии будут сверкать более долгое время – гроза начнется в 20:00 и продлится весь вечер и ночь. Стихия успокоится только к воскресенью.
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