Гроза - каждый день

С 4 августа в Перми начнутся ежедневные грозы. Такой прогноз дают синоптики. Первая гроза, по их данным, начнется в 11:00 и продлится пару часов. Во второй половине дня небо будет пасмурным, но осадков не ожидается. В субботу молнии будут сверкать более долгое время – гроза начнется в 20:00 и продлится весь вечер и ночь. Стихия успокоится только к воскресенью.