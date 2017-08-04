Освободился от долгов - к отпуску готов

В пермском аэропорту открылся совместный мобильный офис судебных приставов и сотрудников налоговой службы. Здесь можно узнать о своих задолженностях. Мобильный пункт будет работать весь август по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00. Он расположен на 1 этаже здания аэровокзала. Специалисты предоставят всем желающим информацию, есть ли долги по налогам, алиментам или другим исполнительным документам, из-за которых могут не выпустить заграницу. Однако нужно учесть – делать это перед самым вылетом поздно, так как ограничение права выезда за пределы России снимается в течение двух недель.