Освободился от долгов - к отпуску готов
В пермском аэропорту открылся совместный мобильный офис судебных приставов и сотрудников налоговой службы. Здесь можно узнать о своих задолженностях. Мобильный пункт будет работать весь август по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00. Он расположен на 1 этаже здания аэровокзала. Специалисты предоставят всем желающим информацию, есть ли долги по налогам, алиментам или другим исполнительным документам, из-за которых могут не выпустить заграницу. Однако нужно учесть – делать это перед самым вылетом поздно, так как ограничение права выезда за пределы России снимается в течение двух недель.
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