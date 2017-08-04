Как ТСЖ запутались в заборах и шлагбаумах

Пока одни объединяются, чтобы дворы благоустроить, другие делят территорию. В суде рассмотрели дело трех ТСЖ, которые уже несколько лет борются за право проезда по общей территории.

Противостояние нескольких ТСЖ за одну придомовую территорию дошло до арбитражного суда Пермского края. Здесь начали рассматривать дело по существу.

И в зале суда они сидят рядом, и в жизни. Председатели двух ТСЖ, затеявших спор о придомовой территории, живут друг напротив друга. Два огромных многоквартирных дома, расположенных по улицам Екатерининская и Пермская, уже больше семи лет не могут поделить спорную территорию.

Мария Копылова, представитель ТСЖ «Кирова, 10»: "Обязать функциональные органы, администрацию города Перми, департамент градостроительства и архитектуры города Перми установить публичный сервитут площади 93671 квадратных метров, расположенной по адресу Пермский край, город Пермь, район Ленинский, улица Екатерининская, 24".

Речь идет о праве свободного проезда по «чужой» территории. Внутренний двор дома Екатерининской, 24 сегодня принадлежит сразу трем ТСЖ, и каждое имеет свои заборы и один выезд. О его использовании как раз и не могут договориться.

Светлана Зырянова, председатель ТСЖ «Большевистская, 24»: "Вот они у нас отгородили тротуар себе. Ладно, тротуар нужен. На нашей территории уже – мы не спорим, ладно. До шлагбаума".

Выход из этой ситуации есть - установка «публичного сервитута», но тогда все расходы по его содержанию несет городской бюджет.

В итоге судебное заседание решили перенести – появились новые подробности в деле.