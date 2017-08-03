Городские фонтаны отключили на профилактику
В Перми отключили фонтаны. Профилактика продлится два дня. За это время рабочие должны спустить воду из чаш, также они проведут их очистку и проверят оборудование. Без перебоев продолжит функционировать только главный городской фонтан возле Театра-Театра, струи воды которого бьют прямо из каменных плит.
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