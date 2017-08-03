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В Ильинском отметили Ильин день

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 Ильин день

Ильин день отметили в поселке Ильинский. В честь этого православного праздника с утра прошел крестный ход, затем народные гуляния, которые завершились строгановским балом.

Ильин день в Ильинском, как и положено, начинается с богослужения. Далее верующие выходят на крестный ход. Выходят из церкви Ильи Пророка, далее – Благовещенская церковь и, конечно, основные достопримечательности поселка.

Священник Роман Щедров, настоятель Пророко-Ильинского храма: "Это престольный праздник, и это праздник для всех людей, для всех жителей. И, естественно, крестный ход – это неотъемлемая часть этого праздника".

Но не только пищей духовной потчуют сегодня верующих. По возвращении в храм участники крестного хода смогли отведать и традиционную ильинскую сдобу.

Поселку в этом году исполняется уже 438 лет. В 16 веке поселение в устье Обвы становится опорным краем для династии Строгановых, а сегодня поселок Ильинский – это важный культурный центр Пермского края.

Анатолий Красноборов, глава Ильинского муниципального района: "Наши предки Строгановы давным-давно организовали наше историческое место. Оно нам всем очень нравится, ильинцам, мы дорожим поселком Ильинский. У нас в районе 42 памятника культуры как регионального, так и федерального значения".

Ильинский как культурный центр в его современном виде сформировался во многом благодаря участию в конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ-Пермь». Программа эта существует благодаря соглашению нефтяной компании и правительства Пермского края.

За все время существования программы Ильинский район становился ее участником более 50 раз. 

Валентин Костылев, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Благодаря тем людям, которые желают свою малую родину благоустроить. В реализации этих проектов участвуют дети – дети, которые сегодня своими руками выращивают этот сад с помощью компании".

Пока на берегу Обвы играют прикамские рок-группы, богатыри на главной площади уже меряются силой.

Строгановский бал – еще один момент, когда с головой можно погрузиться в историю. И пусть костюмы уже не те и музыка из динамиков, дворянские традиции живут и в 21 веке.

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Культура, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 03.08.2017 в 10:05 в рубрике - Вести Пермь

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