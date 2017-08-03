Тракторы тонут: Что пожнет Пермский край в 2017?

Очередные ливни, которые на этот раз обрушились на север Пермского края, подтопили дома и приусадебные участки сразу в двух районах – в Юсьвинском и Карагайском. Залило все так, что вышли из берегов реки. Поля с посадками затопило уже в 20 муниципалитетах, в шести – введен режим чрезвычайной ситуации.

В Карагайском районе из-за разлива реки Малый Воим подтоплены оказались три усадьбы. Сильнее досталось Юсьвинскому району. Обильные дожди шли на протяжении двух дней. В результате в Юсьвинском районе оказались подтоплены три деревни. Реки до сих пор находятся выше своего обычного уровня.

В селе Крохалёво, которое находится неподалеку, ситуация та же – сильные дожди вновь затопили огороды. Вода до сих пор не ушла. Галина Чащина решила проверить, насколько выросла картошка. В итоге ни одного плода, хотя трудились все лето.

Галина Чащина, жительница села Крохалёво: "Без труда не вынешь рыбку из пруда. Рыбка нынче с гнильцой. Я не знаю, чем будем жить, на одну пенсию не проживешь".

Та же ситуация с луком – почти весь сгнил. Не легче этим летом и сельхозпредприятиям района.

Надежда Крохалева, главный агроном СПК колхоз «Совет»: "Практически все поля переувлажнены, затруднена заготовка кормов. Трактора тонут".

Аграрии говорят, отстают от плана почти на три недели. К примеру, в колхозе «Совет» сена заготовлено всего 2 % от необходимого, когда обычно в это время уже работы выходят на завершающую стадию.

Надежда Крохалева, главный агроном СПК колхоз «Совет»: "Силос готов всего на 18 %, сенаж 111 %, и сено всего 2 %. Убытки могут быть на миллионы рублей. Потому что это будет сказываться на количестве и качестве молока".

В Юсьвинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Нанесен ущерб инфраструктуре. Дожди в начале июля смыли 17 мостов и разрушили дороги. Последствия устраняют до сих пор.

Михаил Евсин, глава Юсьвинского муниципального района: "Практически все работы выполнены, за исключением ремонта дорог. Это связано опять же с погодными условиями. Дороги нужно ремонтировать в хороших погодных условиях".

Сельхозпроизводители между тем уверены, что это только начало бед. Если дожди сохранятся, то и не только корма не заготовить, но еще и урожай в срок не собрать.

Во всем Прикамье с 10 августа планируют ввести режим ЧС. Переувлажнение почвы зафиксировано в 20 районах, в шести – ЧС уже введен.