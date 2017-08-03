Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Среда - время «Сказариума»

Тракторы тонут: Что пожнет Пермский край в 2017?

смотреть видео

поля

Очередные ливни, которые на этот раз обрушились на север Пермского края, подтопили дома и приусадебные участки сразу в двух районах – в Юсьвинском и Карагайском. Залило все так, что вышли из берегов реки. Поля с посадками затопило уже в 20 муниципалитетах, в шести – введен режим чрезвычайной ситуации.

В Карагайском районе из-за разлива реки Малый Воим подтоплены оказались три усадьбы. Сильнее досталось Юсьвинскому району. Обильные дожди шли на протяжении двух дней. В результате в Юсьвинском районе оказались подтоплены три деревни. Реки до сих пор находятся выше своего обычного уровня.

В селе Крохалёво, которое находится неподалеку, ситуация та же – сильные дожди вновь затопили огороды. Вода до сих пор не ушла. Галина Чащина решила проверить, насколько выросла картошка. В итоге ни одного плода, хотя трудились все лето.

Галина Чащина, жительница села Крохалёво: "Без труда не вынешь рыбку из пруда. Рыбка нынче с гнильцой. Я не знаю, чем будем жить, на одну пенсию не проживешь".

Та же ситуация с луком – почти весь сгнил. Не легче этим летом и сельхозпредприятиям района.

Надежда Крохалева, главный агроном СПК колхоз «Совет»: "Практически все поля переувлажнены, затруднена заготовка кормов. Трактора тонут".

Аграрии говорят, отстают от плана почти на три недели. К примеру, в колхозе «Совет» сена заготовлено всего 2 % от необходимого, когда обычно в это время уже работы выходят на завершающую стадию.

Надежда Крохалева, главный агроном СПК колхоз «Совет»: "Силос готов всего на 18 %, сенаж 111 %, и сено всего 2 %. Убытки могут быть на миллионы рублей. Потому что это будет сказываться на количестве и качестве молока".

В Юсьвинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Нанесен ущерб инфраструктуре. Дожди в начале июля смыли 17 мостов и разрушили дороги. Последствия устраняют до сих пор.

Михаил Евсин, глава Юсьвинского муниципального района: "Практически все работы выполнены, за исключением ремонта дорог. Это связано опять же с погодными условиями. Дороги нужно ремонтировать в хороших погодных условиях".

Сельхозпроизводители между тем уверены, что это только начало бед. Если дожди сохранятся, то и не только корма не заготовить, но еще и урожай в срок не собрать.

Во всем Прикамье с 10 августа планируют ввести режим ЧС. Переувлажнение почвы зафиксировано в 20 районах, в шести – ЧС уже введен.

 

Дмитрий Буланов

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 03.08.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Среда - время «Сказариума»

Для пермских гандболистов кризис обернулся новыми возможностями

Лучший подарок тренеру - победа

Бывшему министру спорта продлили домашний арест

Врага нужно знать в лицо

Пермские водители поменяли железных коней на электрических

Знакомьтесь: пермские армяне

Готовим настоящий белорусский холодник

ДТП с автобусом: трое пострадавших остаются в больнице

Любите ли Вы мини-гольф, как любим его мы?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Среда - время «Сказариума»

Обратите внимание

в Перми

Срок за наркотический гербарий

На территории Пермского края проходит второй этап операции «Мак – 2017»
читать02.08.2017 в 18:11
Метки: в Перми, в Пермском крае, Преступления

Среда - время «Сказариума»

Первым стал проект Альберта Макарова «Биение сердца». А 2 августа в «Сказариуме» ждут маленьких зрителей.
смотреть видео читать02.08.2017 в 17:56
Метки: в Перми, Культура, Общество

Для пермских гандболистов кризис обернулся новыми возможностями

17-летние игроки гандбольного клуба «Пермские медведи» выступят на летней Спартакиаде учащихся.
смотреть видео читать02.08.2017 в 17:35
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Лучший подарок тренеру - победа

Пермская женская регбийная команда «Витязь» завоевали золото на международном турнире в Батуми.
смотреть видео читать02.08.2017 в 17:07
Метки: в Перми, В мире, Спорт

Бывшему министру спорта продлили домашний арест

Ленинский суд Перми продлил сроки домашнего ареста бывшему министру спорта Пермского края Павлу Ляху.
смотреть видео читать02.08.2017 в 16:44
Метки: в Перми, Спорт, Общество, Власть

в России

В День ВДВ Родина вспомнила подвиг 6-й роты

Во время боя под Аргуном 90 десантников сдерживали натиск 2,5 тысяч головорезов.
читать02.08.2017 в 18:37
Метки: в России, Общество

Для пермских гандболистов кризис обернулся новыми возможностями

17-летние игроки гандбольного клуба «Пермские медведи» выступят на летней Спартакиаде учащихся.
смотреть видео читать02.08.2017 в 17:35
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Армянский дудук в голливудских блокбастерах

Дудук появился в невероятно древние времена и до сих пор своей музыкой волнует сердца людей.
смотреть видео читать02.08.2017 в 15:16
Метки: в России, В мире, Культура

Пермяки отличились на чемпионате России по легкой атлетике

В подмосковном Жуковском прошёл чемпионат России по легкой атлетике.
смотреть видео читать01.08.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

Последним приказом гвардии подполковника Марка Евтюхина стал приказ «Вызваю огонь на себя».
читать01.08.2017 в 11:30
Метки: в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Тракторы тонут: Что пожнет Пермский край в 2017?Тракторы тонут: Что пожнет Пермский край в 2017?

В День ВДВ Родина вспомнила подвиг 6-й ротыВ День ВДВ Родина вспомнила подвиг 6-й роты

Срок за наркотический гербарийСрок за наркотический гербарий

Среда - время «Сказариума»Среда - время «Сказариума»

Для пермских гандболистов кризис обернулся новыми возможностямиДля пермских гандболистов кризис обернулся новыми возможностями

Лучший подарок тренеру - победаЛучший подарок тренеру - победа

Бывшему министру спорта продлили домашний арестБывшему министру спорта продлили домашний арест

Врага нужно знать в лицоВрага нужно знать в лицо

Пермские водители поменяли железных коней на электрическихПермские водители поменяли железных коней на электрических

Армянский дудук в голливудских блокбастерахАрмянский дудук в голливудских блокбастерах

Знакомьтесь: пермские армянеЗнакомьтесь: пермские армяне

Готовим настоящий белорусский холодникГотовим настоящий белорусский холодник

ДТП с автобусом: трое пострадавших остаются в больницеДТП с автобусом: трое пострадавших остаются в больнице

Любите ли Вы мини-гольф, как любим его мы?Любите ли Вы мини-гольф, как любим его мы?

В Перми возобновили движение по улице ПушкинаВ Перми возобновили движение по улице Пушкина

Чудесное спасение бездомной собакиЧудесное спасение бездомной собаки

В платьях и с цветами: В Перми прошел Флешмоб женственностиВ платьях и с цветами: В Перми прошел Флешмоб женственности

Северную дамбу продолжат ремонтировать по ночамСеверную дамбу продолжат ремонтировать по ночам

Внимание: остановку перенеслиВнимание: остановку перенесли

На Кунгур обрушился крупный градНа Кунгур обрушился крупный град

Чердынь получит новую больницуЧердынь получит новую больницу

На пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатовНа пост губернатора Прикамья претендуют пять кандидатов

Пермская краса - всем на загляденьеПермская краса - всем на загляденье

За ВДВ! 2 августа в Перми отметят день «крылатой пехоты»За ВДВ! 2 августа в Перми отметят день «крылатой пехоты»

Без паники: Сирена «воет» по плануБез паники: Сирена «воет» по плану

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru