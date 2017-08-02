Пермские водители поменяли железных коней на электрических

Пермские водители от машин отказались и сэкономили. Уже во второй раз прошла акция «Пермской пригородной компании» – при предъявлении водительского удостоверения автолюбители могли проехать на городской электричке бесплатно. «Чистый воздух бесценен!» – такой слоган на билеты нанесен не просто так. Акция посвящена году экологии в России. Основная цель – помочь водителям избежать пробок. К примеру, вечером дорога на автомобиле от Левшино до Перми-2 займет часа полтора, на электричке – 40 минут.

Алексей Губкин: "Я об акции узнал еще 25 числа. Первый раз проехал. Плюсы одни. Экономия, по крайней мере, в эти два дня. На авто езжу каждый день в Орджоникидзевском районе, а на работу стараюсь ездить на электричке. Оставляю машину на вокзале".