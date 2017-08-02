Чудесное спасение бездомной собаки

Сотрудники службы спасения в Кунгуре вызволили из смертельной западни бездомную собаку. Она провалилась в дыру в крыше заброшенного гаража и оказалась заблокирована там. Внутри строения без еды и воды пес просидел несколько дней. В итоге скуление, к счастью, услышали местные жители, которые и вызвали подмогу. Специалисты спустились в помещение, привязали животное к тросу и вытащили наружу. Все закончилось хорошо.